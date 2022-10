Rugzak met handgranaat gevonden op parkeerterrein AH XL in Tilburg

Op de parkeerplaats van de Albert Heijn XL en de Aldi aan de Jan Heijnsstraat in Tilburg is donderdagochtend een rugzak met daarin een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het mogelijke explosief meegenomen. Het gebied is inmiddels weer vrijgegeven.

De tas werd in eerste instantie gevonden in de buurt van een coffeeshop aan de Gasthuisring, zo'n tweehonderd meter verderop. Ook daar is de omgeving afgezet.

Hoe de tas vervolgens op het parkeerterrein terecht is gekomen, is onduidelijk. Wel is bekend dat diezelfde coffeeshop in maart van dit jaar nog beschoten werd.

Bewakingscamera's

De politie heeft rond kwart over elf de omgeving weer vrijgegeven. Het onderzoek gaat nog wel verder. Zo zijn er onder andere beelden opgevraagd van bewakingscamera's van een broodjeszaak in de buurt. Zo zou meer duidelijk moeten worden over hoe de tas op het parkeerterrein is beland.

De EOD heeft het mogelijke explosief meegenomen.