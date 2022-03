Coffeeshop Caza in Tilburg beschoten

De beschoten coffeeshop (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties).

Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg is in de nacht van woensdag op donderdag beschoten. De politie heeft dit zondag bekendgemaakt. Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

Wel liep er op dat moment iemand in de buurt. De politie is op zoek naar deze mogelijke getuige en eventuele anderen. Bij de politie was zaterdag gemeld dat de coffeeshop onder vuur was genomen. Onderzoek wees uit dat het pand inderdaad was beschoten, woensdagnacht rond halfeen ‘s nachts. De aanleiding van de schietpartij is onbekend.

De ingang van Caza (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties).