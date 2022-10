Gewelddadige overval op oudere man: jongens van 14 en 15 aangehouden

De politie heeft twee jongens van 14 en 15 jaar uit Utrecht aangehouden voor de gewelddadige woningoverval aan de Lingestraat in Helmond van woensdagmiddag. Ze drongen op klaarlichte dag het huis van een 71-jarige man binnen en mishandelden hem daar.

De twee gemaskerde jongens belden woensdagmiddag aan bij het huis van de man. Toen hij opendeed, drongen ze naar binnen. Daarbij dreigden ze met een mes.

Eenmaal binnen gooiden de jongens de man op de grond, waarna ze hem sloegen en schopten. Ook vernielden ze meerdere spullen in het huis. Even later vertrokken ze met in ieder geval de pinpas van de man.

De bewoner werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Hij had onder andere blauwe plekken in zijn gezicht. Woensdagavond mocht hij weer naar huis.

Vluchtende jongens

Kort na de overval verstuurde de politie een Burgernetmelding. Het signalement van de jongens leverde al snel de nodige tips op. Een klein uur later zagen surveillerende agenten twee jongens die vluchtten toen ze hun politieauto zagen. Ze sprongen de bosjes in en probeerden weg te rennen.

Na een korte zoektocht werd het duo op de Rijpelbaan weer gevonden. Ze bleken spullen bij zich te hebben, die niet van hun waren. De politie is nu op zoek naar meer bewijs tegen de jongens, bijvoorbeeld door camerabeelden.