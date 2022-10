Jeffrey zit al acht jaar vast, nu leert hij zijn dochter pas écht kennen

Met je kind knuffelen, een balletje trappen of lunchen is voor de meeste vaders de normaalste zaak van de wereld. Maar voor vaders die in de gevangenis zitten, is dat niet vanzelfsprekend. Toch kregen Jeffrey en zes medegedetineerden in de PI Vught deze week die kans tijdens het herfstkamp. “Ik leer mijn dochter nu op een heel andere manier kennen”, vertelt Jeffrey.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Een grote sportzaal op het gevangenisterrein is deze week ingericht voor het herfstkamp. In die zaal spelen ze spelletjes, wordt er geknutseld, geluncht en kunnen kinderen met hun vader een potje sumoworstelen of basketballen. Of gewoon lekker samen kletsen en knuffelen. “Sommige vaders hebben in jaren niet één keer geluncht met hun kinderen. Zoiets kleins is voor hen al heel bijzonder”, zegt Daniëlle, vrijwilliger bij Stichting Exodus Nederland. Die organisatie biedt opvang en begeleiding aan (ex-)gedetineerden en hun familie. “Tijdens het herfstkamp kunnen vaders hun ouderlijke rol even oppakken door bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden of gedrag te corrigeren. Maar ook een broodje smeren of de schoenveters van je kind strikken.”

“Ik heb haar in drie dagen meer gezien, dan het afgelopen jaar.”

Het is de tweede keer dat Jeffrey meedoet aan het herfstkamp. Zijn dochter zit drie dagen in de buurt van Vught op een camping en komt elke dag van negen tot drie naar de gevangenis. “Ik heb haar in deze drie dagen al meer gezien dan het afgelopen jaar”, zegt hij met een lach op zijn gezicht. Jeffrey zit al ruim acht jaar vast. Zijn 10-jarige dochter kent hij vooral van skypegesprekken en haar korte bezoekjes aan de gevangenis. “Op ouder-kinddagen, één keer in de maand, komt ze anderhalf uur naar de gevangenis en dan beginnen we meteen met leuke dingen doen. Want die tijd vliegt voorbij. Nu is er meer tijd om haar op een andere manier te leren kennen”, vertelt hij. “Tijdens de spelletjes die we spelen zie ik hoe fanatiek ze is. Dan zie ik veel van mijzelf terug in mijn kind.” “Tijdens de normale bezoekuren willen de vader en het kind het vaak gezellig houden. Tijdens zo’n herfstkamp zijn er ook minder leuke of moeilijke momenten”, vertelt Katinka Reijnders. projectleider Herstel Gerichte Detentie PI Vught. "Vooraf volgen de vaders een training, waar ze ook leren wat ze moeten doen als een kind vraagt waarvoor papa vastzit of waar hij woont."

“Veel kinderen schamen zich vaak dat hun vader in de gevangenis zit.”

Binnen de gevangenismuren in Vught wordt er dagelijks hard gewerkt om de band tussen gedetineerden en hun kinderen te verbeteren. “Veel kinderen schamen zich ervoor dat hun vader in de gevangenis zit. Dat komt door het taboe van de samenleving. Zij kunnen er zelf niets aan doen, maar hebben wel te maken met de gevolgen”, legt Daniëlle van Exodus uit. “Voor het zelfvertrouwen van de kinderen én hun vaders is het heel belangrijk om die band op een positieve manier te herstellen of verbeteren.” Jeffrey merkt dat het herfstkamp een positief effect heeft. “Ze hangt de hele dag om mij heen als ze hier is. Ze is echt een papa’s kindje. De band met mijn dochter is nog sterker geworden”, zegt Jeffrey. “En je maakt samen weer nieuwe herinneringen. Dat is heel bijzonder.” Voor de uitgebreide lunch met soep, broodjes, wraps en een toetje kunnen de vaders en kinderen samen buitenspelen op het sportveld en een balletje trappen. Dingen die ze in jaren niet hebben gedaan met hun kind.

“In Vught richten wij ons steeds meer op het herstel van gedetineerden”

Jeffrey krijgt steeds meer vrijheid binnen en soms buiten de gevangenismuren, omdat het eind van zijn straf in zicht komt. Zo mag hij elke dag een kwartiertje skypen met zijn dochter en tijdens zijn verlof haalde hij zijn dochter als verrassing op van school. “In Vught richten wij ons steeds meer op de herstel van gedetineerden, zodat ze ook na hun detentie een goede ouder kunnen zijn. Zo’n herfstkamp helpt daarbij”, zegt Katinka.

Gedetineerde Jeffrey en zijn dochter tijdens een potje sumoworstelen in de PI Vught (foto: Maud van der Linden/ Stichting Exodus Nederland).