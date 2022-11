Lisa-Marie herdenkt haar overleden vader Koning Cor bij zijn Elvis-graf

Lisa-Marie Vermeulen gaat elke dag naar het graf van haar vader Cor. Een laatste rustplaats die in Breda ook wel bekend staat als het Elvis-graf. Cor Vermeulen overleed vorig jaar in mei aan kanker en was groot fan van Elvis Presley, de King of Rock 'n' Roll. Zelf stond hij ook bekend als koning: Koning Cor. Hij was namelijk een grote naam in de wereld van re-enactment, het naspelen van historische gebeurtenissen. Ook woensdag met Allerzielen is Lisa Marie op begraafplaats Zuylen te vinden.

"Eigenlijk kan dat ook niet anders", zo vervolgt Lisa-Marie (37). "Het is me echt met de paplepel ingegoten. Het eerste woordje dat ik als kind sprak, was 'daddy'. En het tweede woordje was 'Elvis'."

Haar voornaam is natuurlijk geen toeval. Naar voorbeeld van Elvis Presley noemde ook Cor Vermeulen zijn dochter Lisa-Marie. Op deze mooie herfstdag staat ze aan het graf van haar vader Cor die 61 jaar oud werd. "Zijn liefde voor Elvis ging heel ver", zo vertelt ze op begraafplaats Zuylen in Breda. "Maar ik draag de naam met trots, want ik ben zelf ook een groot fan van Elvis."

Liever heeft Lisa-Marie het over de speciale band die vader Cor met Elvis Presley had. "Mijn vader was in 1977 bij het allerlaatste concert van Elvis en heeft als enige in de wereld daar ook beeldmateriaal van. Nadat de batterijen van zijn video 8 camera op waren, ging hij helemaal naar voren waar de bodyguards iedereen terugduwden. Maar ineens zag hij een gat en schoot daar doorheen. Hij greep Elvis bij zijn broek, die keek hem recht in de ogen aan en gaf mijn vader zijn sjaaltje."

De liefde en het gemis is nog altijd heel groot. "Het verdriet is er elke dag", zo vertelt Lisa-Marie. "Ik mis hem vreselijk. Elke minuut, elke seconde van de dag. Mijn leven is tot de grond toe afgebroken en eigenlijk is het of ik opnieuw geboren word. Elk stapje moet ik opnieuw leren zetten."

"Na het overlijden van Elvis is mijn vader teruggegaan naar Memphis en raakte daar bevriend met zijn familieleden en vrienden. Hij was kind aan huis in Graceland en mocht daar heel veel. Hij kon er vrij rondlopen, in de auto's van Elvis rijden en zelfs zijn kleding aantrekken."

Naast Elvis Presley deelde dochter Vermeulen nog een grote passie met haar vader. Koning Cor, zoals hij in Breda werd genoemd, was in het wereldje van re-enactment (het naspelen van historische gebeurtenissen) de absolute top. Zo kroop hij graag in de huid van de Bredase Nassau-vorsten of speelde hij vol overtuiging slechterik Lange Pier uit de serie Floris.

Ook Lisa-Marie is actrice in de wereld van fantasy en treedt via haar bedrijf House of Wax vaak op. Dat kan een reden zijn waarom ze haar masker niet snel laat zakken. "Het is nog elke dag een strijd", zo geeft ze eerlijk toe. "Als we het over mijn vader hebben, speel ik een soort van rol. Dat deden we samen al vijfentwintig jaar."

"Er zijn maar weinig mensen die mij echt kennen", vervolgt Lisa-Marie. "Dat had mijn vader ook, want thuis was hij heel anders. Als ik nu over hem vertel, ben ik eigenlijk zijn leven aan het vieren."