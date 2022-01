Cor Vermeulen voor derde keer begraven, nu een definitieve rustplaats

Dochter Lisa-Marie en haar moeder kwamen in een koets aan. Foto: Marga Klaasen Bos.

Drie keer is scheepsrecht. De markante Bredanaar Cor Vermeulen is zaterdag voor de derde keer begraven. Op de geboortedag van zijn favoriete artiest Elvis Presley en in het bijzijn van familie en vrienden vond Vermeulen alsnog zijn rust.

Malini Witlox Geschreven door

Vermeulen, die in mei overleed, kreeg destijds al een 'koninklijke begrafenis'. Hij lag in koningskleren opgebaard in de kist. Hij ging zoals hij geleefd had. In de wereld van re-enactment, het naspelen van historische gebeurtenissen, was Cor Vermeulen de absolute koning. Hij kroop graag in de huid van de Bredase Nassau-vorsten en deed daarnaast nog duizend andere dingen. Bij zijn eerste begrafenis waren dan ook ridders, jonkvrouwen en andere middeleeuwse figuren aanwezig. Op de gekozen rustplaats in een grafkelder, bedoeld voor het hele gezin Vermeulen, moest hij voor eeuwig liggen. Vier weken later kwam echter de 5.000 kilo zware grafkelder naar boven bij een enorme stortbui. Vermeulen werd naar een tijdelijk graf gebracht terwijl zijn nabestaanden de grafkelder vernieuwden. De verbouwing duurde maanden. "We wilden voorkomen dat de boel weer zou overstromen door een hoge waterdruk", legt dochter Lisa-Marie (genoemd naar de dochter van Elvis) uit. "We hebben zelf 15 palen geboord, er is een gewapende betonnen vloer gemaakt, er is geschilderd."

Ridders knielen bij het graf van Cor Vermeulen. Foto: Lisa-Marie Vermeulen.

"Mijn vader verdient zo'n mooie permanente begrafenis."

In de tussentijd had de familie geen tijd om te rouwen en had haar vader geen rust, zegt Lisa-Marie. "Dat is ook de reden dat we de herbegrafenis zo groot aanpakken. Opnieuw met paard en koets, opnieuw met ridders. Vanochtend hebben we in besloten kring de oude kist opgegraven. Die is in de nieuwe grafkelder geplaatst. Mijn vader verdient zo'n mooie permanente begrafenis." En dus waren er opnieuw speeches en stonden middeleeuwse ridders en andere verklede mensen weer rond het graf, terwijl muziek van Elvis klonk en historische muziek. Alle aanwezigen konden bovendien op een kaartje een herinnering schrijven. Die werden op een boom gehangen.

Het graf van Cor Vermeulen. Foto: Lisa-Marie Vermeulen.

"Je voelde de liefde van de aanwezigen."