Grafkelder van Cor Vermeulen komt omhoog na flinke hoosbui

De omhoog gekomen grafkelder van Cor Vermeulen (foto: Lisa-Marie Vermeulen). De grafkelder vanaf de achterkant (foto: Lisa-Marie Vermeulen). Volgende Vorige vergroot 1/2 De omhoog gekomen grafkelder van Cor Vermeulen (foto: Lisa-Marie Vermeulen).

De volledige grafkelder van fantasy-liefhebber Cor Vermeulen uit Breda is omhooggekomen na een flinke regenbui. Na de hoosbui afgelopen zondag stak de kelder zo'n zestig centimeter boven de grond uit.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Cor Vermeulen overleed na een lang ziekbed op 26 mei. Hij werd op 6 juni begraven in het tot dan toe lege familiegraf bij uitvaartcentrum Zuylen in Breda.

Afgelopen zondag trokken hoosbuien onder meer over Breda. Lisa-Marie, de dochter van Cor, maakte die dag nog een grapje over het weer. "Die buien in Limburg mogen hier wel wegblijven, anders zien we ze drijven."

De regen viel ook boven Breda met bakken uit de hemel en Lisa-Marie besloot voor de zekerheid een kijkje te nemen op de begraafplaats. "Toen ik op de parkeerplaats aankwam, zag ik al dat alles onder water stond. Terwijl ik naar het graf liep, had ik al een naar onderbuikgevoel." Dat gevoel bleek te kloppen. De hele betonnen grafkelder was door het vele regenwater naar boven gekomen.

De kelder vanaf de achterkant (foto: Lisa-Marie Vermeulen). vergroot

Binnen vijf minuten had ze al contact met iemand van het uitvaartcentrum. Ze belde ook de betonboer en uitvaartverzekeraar DELA. “Mijn moeder dacht eerst dat ik een grap maakte. Pas toen ik foto’s doorstuurde geloofde ze het echt."

"Je wordt gewoon in je ziel geraakt."

Toen Lisa-Marie het graf zondag aantrof, stak het zo'n zestig centimeter boven de grond uit. "Ik ben best nuchter, dus ik zou nooit zomaar gaan gillen’’, zegt ze. "Maar je wordt gewoon in je ziel geraakt als je zoiets ziet. Het is toch je vader. En al ligt daar enkel zijn stoffelijk overschot, je wil er met zo veel mogelijk respect mee omgaan."

Na aardig wat rondbellen en veel gesprekken kwamen alle partijen tot de conclusie dat er geen fouten zijn gemaakt bij het plaatsen van de grafkelder. Het waren de unieke weersomstandigheden die ervoor zorgden dat het graf naar boven kwam. De grote vraag is wat er nu moet gebeuren.

Zonder toestemming van de gemeente mag je niet zomaar een graf zo snel opgraven. "Er moet echt goed gekeken worden hoe we dit gaan aanpakken", zegt ze. "We wachten eerst op toestemming om het graf te lichten. Maar in de tijd dat er een nieuwe kelder gebouwd wordt, moet mijn vaders lichaam ook ergens blijven. En we weten nog niet hoe we de boel gaan betalen. Omdat er geen schuldige is in dit verhaal gaat de verzekering niet zomaar uitkeren."

"Ik heb nog niet echt kunnen rouwen."

Lisa-Marie had een hechte band met haar vader. Tijdens zijn ziekbed is ze amper van zijn zijde geweken en na zijn dood heeft ze in haar eentje ook veel geregeld. "Eigenlijk heb ik nog echt kunnen rouwen", zegt ze. "Ik was druk met allerlei zaken die je eenmaal moet regelen na een overlijden. Ik was eigenlijk net begonnen met verwerken, toen dit weer gebeurde."

Ondanks de tegenslag ziet Lisa hierin ook wel iets terug wat paste bij haar vader. "Hij zei altijd: ‘We maken dromen werkelijk en het onmogelijke mogelijk’. Dat heeft hij nu eigenlijk ook gedaan."

Cor Vermeulen was samen met Lisa-Marie de drijvende kracht achter House of Wax Entertainment. Dit is een grote groep mensen die onder meer als middeleeuwers grote historische evenementen een gezicht geven.

Beelden van de bijzondere begrafenis van Cor Vermeulen:

