Grafkelder markante Bredanaar Cor Vermeulen geopend voor herbegrafenis

Dochter Lisa-Marie met Elvis-attributen bij de grafkelder van vader Cor. vergroot

Op begraafplaats Zuylen in Breda is maandag de markante Bredanaar Cor Vermeulen uit zijn grafkelder gehaald en op een tijdelijke plek herbegraven. Dat was nodig omdat de grafkelder waar Vermeulen in lag door de vele hoosbuien tientallen centimeters omhoog was gekomen.

redactie Geschreven door

Dochter Lisa-Marie die met familie en vrienden bij het openen van de grafkelder aanwezig mochten zijn, kijkt met veel warmte en liefde terug op deze gebeurtenis. “Papa is net over en hij ligt nu in een tijdelijke grafkelder. Hij ligt in een witte kist én toen de kist eenmaal boven de grond stond hebben we die nog netjes afgesopt.”

De markante Bredanaar Cor Vermeulen die eind mei op 61-jarige leeftijd overleed en op 6 juni een theatrale 'koninklijke' uitvaart kreeg, is maandagochtend uit zijn graf gehaald en herbegraven.

“We hebben gezorgd dat het respectvol en in alle rust verlopen is."

“Dit is de eerste keer dat we dit meemaken”, vertelt directeur Roel Stapper van Zuylen. “We hebben gezorgd dat het respectvol en in alle rust verlopen is. Moeder en dochter en wat vrienden waren aanwezig.” Het openen van de grafkelder, het omhoog halen van de kist en het herplaatsten in een tijdelijke grafkelder heeft maandagochtend plaatsgevonden.

vergroot

“Om te voorkomen dat mensen die van niets wisten hier tegen aan zouden lopen, hebben we het ook afgeschermd met hekken met zwart plastic”, zegt Stapper. “We hadden voorafgaand aan de feitelijke herbegrafenis de kelder al geopend om te kijken hoe de conditie was van de kist en of er water in de grafkelder stond.”

"Het was fijn om papa weer even bij ons te hebben.”

“Het ging zo fijn allemaal, in alle rust”, vult Lisa-Marie aan. “Speciaal voor papa, die de grootste Elvis-fan op aarde was hebben we tijdens de ceremonie ook muziek van Elvis gedraaid. De herbegrafenis van papa, valt namelijk samen met de sterfdag van Elvis.”

“Cor heeft tijdens het laatste concert van Elvis een sjaaltje van hem kunnen bemachtigen, dat sjaaltje was ook als symbool bij de herbegrafenis aanwezig. Het was fijn om papa weer even bij ons te hebben.”

Grafkelder markante Bredanaar Cor Vermeulen geopend voor herbegrafenis (foto Lisa-Marie Vermeulen) vergroot

Dochter Lisa-Marie benadrukt dat ze alle partijen uit de grond van haar hart wil bedanken die betrokken zijn bij de herstelwerkzaamheden van de oorspronkelijke grafkelder. "Iedereen heeft echt met ons meegedacht, dank je wel daarvoor."

In het wereldje van re-enactment, het naspelen van historische gebeurtenissen, was Cor Vermeulen bij leven de absolute koning. Hij kroop graag in de huid van de Bredase Nassau-vorsten, speelde met vol overtuiging de slechterik Lange Pier uit de serie Floris, was-Elvis kenner bij uitstek en deed daarnaast nog duizend andere dingen.

Indrukwekkende uitvaart Cor Vermeulen in Breda vergroot

Op zondag 6 juni werd Cor Vermeulen na een bijeenkomst in de Grote Kerk van Breda en begeleid door honderderden fantasy-spelers naar zijn laatste rustplaats gebracht op begraafplaats Zuylen.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.