Familie en vrienden nemen in besloten kring afscheid van Sanne

Familie en vrienden hebben vrijdagmiddag afscheid genomen van de verongelukte Sanne Bos (26) uit Nuenen. De besloten afscheidsbijeenkomst was op de natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze.

In de ceremonieruimte staat achter de kist een groot portret van Sanne. Op weg naar haar kist liggen gekleurde herfstbladeren op de grond en er staan bloemen.

Enkele media mochten vooraf in de ceremonieruimte aanwezig zijn voordat de afscheidsdienst begon. Dit gebeurde in overleg met een woordvoerder van Namens de Familie (onderdeel van Slachtofferhulp). Zij staan de familie bij.



Sanne was de persoonlijk begeleidster van het meervoudig beperkte meisje Hebe uit Vught. Samen vertrokken ze vorige week maandagmiddag in een zwarte Kia Picanto vanaf ’t Overstapje, een orthopedagogisch dagcentrum in Raamsdonksveer. Ze kwamen nooit aan in Vught. De politie zocht dagenlang, met steun van verschillende vrijwilligersgroepen. Ook een AMBER Alert werd uitgegeven.

Noodlottig ongeval

Aan de zoektocht kwam na twee dagen een dramatisch einde toen de auto van Sanne werd gevonden in het water bij Knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch. De politie gaat ervan uit dat het tweetal door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.

De familie leefde dagenlang tussen hoop en wanhoop. “Dit is een verschrikkelijke afloop van een groot drama. Ons verdriet is intens en heel erg groot”, liet de familie in een verklaring weten vlak nadat Sanne en Hebe waren gevonden.

Mensen die steun willen betuigen aan de nabestaanden, kunnen dat nog altijd doen bij het HebeHuis in Vught. De familie bedankt iedereen die meegeholpen heeft tijdens de zoektocht en voor het medeleven dat ze hebben ontvangen.