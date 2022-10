Familie van Hebe neemt in besloten kring afscheid

De familie van de 10-jarige Hebe heeft donderdagmiddag in ontmoetingscentrum DePetrus in Vught in besloten kring afscheid genomen van het verongelukte meisje. In een pastelblauw gekleurd Volkswagenbusje werd de kist naar de voormalige kerk gebracht. De kist was beschilderd met bloemen en de tekst 'de zoetste en de zachtste'.

Nabestaanden arriveerden samen in drie Volkswagenbusjes bij DePetrus. Honderden genodigden kwamen vanaf het middaguur samen bij de besloten afscheidsdienst. Sommige aanwezigen hadden een knuffel bij zich, bloemen of een kaartje.

Enorme steun

De familie benadrukte dat het een besloten bijeenkomst was en vroeg om privacy en rust. Als mensen steun willen betuigen, dan kan dat nog altijd bij het HebeHuis in Vught.

Ze wil iedereen bedanken die heeft meegeleefd en heeft geholpen bij de zoektocht naar Hebe en haar begeleidster Sanne. "Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun."



Enkele media mochten aanwezig zijn bij de aankomst van Hebe en de familie bij de afscheidsdienst. Dit is in overleg gebeurd met een woordvoerder van Namens de Familie (onderdeel van Slachtofferhulp). Zij staan de familie bij.



Intens verdriet

Het gehandicapte meisje uit Vught vertrok vorige week maandagmiddag samen met haar begeleidster Sanne in een zwarte Kia Picanto vanaf ’t Overstapje, een orthopedisch dagcentrum in Raamsdonksveer. Ze kwamen nooit aan in Vught. De politie zette dagenlang grote zoektochten op , gesteund door vrijwilligersgroepen. Ook een AMBER Alert werd uitgegeven.

Aan de zoektocht kwam na twee dagen, op woensdag die week, een tragisch einde toen de auto van Sanne werd gevonden in het water bij Knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch. De politie gaat ervan uit dat het tweetal door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.

De familie leefde dagenlang tussen hoop en wanhoop. “En dit is een verschrikkelijke afloop van een groot drama. Ons verdriet is intens en heel erg groot”, liet de familie in een verklaring weten vlak nadat het meisje en haar begeleidster gevonden werden.

Bij het HebeHuis in Vught is sinds het overlijden van Hebe en Sanne een herdenkingsplek. Mensen leggen er bloemen en knuffels.