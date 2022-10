Binnen een dag 49.000 euro opgehaald voor familie Hebe, actie gestopt

De inzamelingsactie voor de familie van de overleden Hebe (10) uit Vught is stopgezet. Bij een bedrag van 48.917 euro is de actie gesloten. Vrienden van de ouders van Hebe zamelden geld in voor onder meer de begrafenis van het omgekomen meisje. "Het geeft haar ouders de rust om nu alle focus te hebben om de uitvaart van Hebe zo mooi mogelijk te maken", zo laten de initiatiefnemers weten.

Lobke Kapteijns Geschreven door

"Er is veel geld ingezameld, genoeg om de familie voorlopig de ruimte te kunnen geven waarvoor veel dank", laat een van de initiatiefnemers weten op Twitter. De inzamelingsactie kon niet alleen op positieve reacties rekenen. Via privéberichten op Twitter lieten sommigen dat aan de initiatiefnemers weten. "Ben enorm geschrokken en naar van sommige boze reacties en heftige DM's. Maar liever naar mij, dan naar het gezin." Woorden van steun

"Het betekent veel voor de familie en het geeft ze de rust om alle focus te hebben om de uitvaart van Hebe zo mooi mogelijk te maken. En te weten dat ze daarna niet meteen moeten gaan werken, maar de tijd krijgen om dit grote verlies te verwerken", schrijven ze in een reactie. Beide ouders zijn zzp'ers, valt te lezen. Veel donateurs laten woorden van steun achter op de donatiepagina. Sanne

Sommige donateurs vragen zich af waarom er voor de 26-jarige begeleidster Sanne geen geld wordt opgehaald. Volgens de initiatiefnemers betekende Sanne ontzettend veel voor Hebe en haar gezin. Maar zijn zij, als vrienden van de ouders van Hebe, niet op de hoogte van de financiële situatie van de familie van Sanne. "We vinden het ook niet gepast om daar naar te vragen, dat is niet aan ons. Mocht de familie zelf ook behoefte hebben aan een crowdfunding, zullen wij deze uiteraard ondersteunen." Dagenlange zoektocht

De meervoudig gehandicapte Hebe en haar begeleidster Sanne (26) waren sinds maandagmiddag vermist. Twee dagen lang werd er gezocht op de route van Raamsdonksveer, de plek waar Hebe dagbesteding had, naar haar woonplaats Vught. Na die dagenlange zoektocht werden het gehandicapte meisje en haar begeleidster Sanne woensdagavond gevonden in een zwarte Kia Picanto in het water bij knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch. De politie gaat vooralsnog uit van een noodlottig ongeval. Bij het HebeHuis in Vught is sinds het overlijden van Hebe en Sanne een herdenkingsplek. Mensen leggen er bloemen en knuffels.