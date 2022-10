Vreugde bij PSV na stunt op Arsenal: ‘Tweede helft verbaasde mij’

De stunt tegen Arsenal zorgde voor veel blijdschap bij PSV. Dat daarmee ook de knock-outfase werd veiliggesteld kwam als een onverwachte verrassing. Ruud van Nistelrooij en Erick Gutiérrrez blikten terug op een geweldige avond in het Philips Stadion en stonden stil bij de rol van Luuk de Jong.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“Een 2-0 overwinning op Arsenal is geweldig”, vertelde Ruud van Nistelrooij na afloop. De eerste helft overleefde we op onze manier, maar ik zag dat de benzinetank al bijna leeg was. Dat ze dan nog zo’n tweede helft speelde verbaasde mij.” Van Nistelrooij vervolgt zijn verhaal: "We moeten dit nu wekelijks laten zien. Dit hoort ons standaard niveau te zijn. We moeten constanter worden."" Ook Erick Gutiérrez zag een zeer goed PSV. “We hebben een intelligente wedstrijd gespeeld. We gingen op de juiste momenten vooruit en op de juiste momenten terug. Iedereen was betrokken in ons spel. We hadden één doel vandaag en dat was ons kwalificeren voor de knock-outfase. Heel blij dat FC Zürich geholpen heeft.”

"Dan besef je ineens dat het een mooie avond kan worden"

Toch blijft het een raar seizoen bij PSV. Het verliest van SC Cambuur en FC Groningen, terwijl het weer wint van Arsenal. Hoe kan dat? “Ik had het hier toevallig in de kleedkamer over”, begon de Mexicaan zijn antwoord. “De zes minuten in Groningen waren een gebrek aan focus. Nu waren we vanaf de warming-up tot aan de laatste seconde gefocust. Dat maakt het verschil.” Mede door de uitslag bij FC Zürich – Bodø/Glimt is PSV al verzekerd van de volgende ronde in de Europa League. Gister werd zoiets nog bestempeld als een wonder. “Ik had de combinatie van ons winnen en Bodø/Glimt verliezen niet zien aankomen. Ik hoorde in de 88e minuut voor het eerst die tussenstand van de teammanager. Dan besef je ineens dat het een mooie avond kan worden.”

"Je ziet het vertrouwen groeien als hij in de ploeg komt"