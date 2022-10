Guus Meeuwis is helemaal klaar voor z'n concerten in New York: 'Voelt goed'

Als Brabant slaapt, speelt Guus Meeuwis de Webster Hall in New York plat. “Ik ben er al een paar dagen en het voelt goed. Ik heb er gruwelijk veel zin in”, vertelt een enthousiaste Meeuwis. Het wordt een Brabants avondje maar New York wordt niet vergeten, zo zal het concert geopend worden met een klassieker van Frank Sinatra: 'New York, New York'.

Er is donderdag nog even gecheckt bij de Webster Hall of er wel genoeg bier is ingeslagen, want in Londen en Parijs was dat halverwege het concert op. Tot nu toe waren de wereldsteden niet voorbereid op een echt Brabants feestje.

“We hebben wel getwijfeld of we de plannen moesten wijzigen."

Drie jaar geleden kondigde Guus Meeuwis een concert in New York aan. Dat was meteen uitverkocht en er werd al snel een tweede bijgeboekt. Maar twee keer moest het jubileumconcert uitgesteld worden vanwege corona. “Er is wat veranderd in de wereld. Dat maakt het wel extra bijzonder dat het nu door mag gaan”, vertelt Meeuwis in de straten van New York. “We hebben wel getwijfeld of we de plannen moesten wijzigen of het anders moesten gaan doen. Maar mensen die drie jaar geleden een kaartje hebben gekocht bleven zo enthousiast, blij en geduldig dat we met plezier alles hebben doorgezet.”

"Je herkent de Brabanders in een oogopslag."

En nu is het dus zover. Hoewel Guus al een paar dagen in New York is, heeft hij nog niet ‘Brabant’ gezongen op zijn hotelkamer. “Nee, ik bewaar alles voor vrijdag en zaterdag”, lacht hij. “Een paar uur voor het concert gaan we de zaal in voor de soundcheck en dan gaat ‘Brabant’ voor het eerst klinken.” De Amerikanen hebben geen idee wie er naar de Webster Hall komt, dat weet Guus ook. “Maar de afgelopen dagen neemt het aantal high-fives in de stad van 8,5 miljoen mensen toe. Je herkent de Brabanders in een oogopslag. Dat is toch wel leuk om mee te maken.”

"We gaan het concert beginnen zoals dat alleen hier kan.”