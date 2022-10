Dode bij steekpartij na ruzie in cafetaria is 63-jarige Eindhovenaar

De man die donderdagnacht om het leven is gekomen bij een steekpartij in Best is een 63-jarige man uit Eindhoven. Een man uit Best (39) is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. Nadat de politie in de nacht van donderdag op vrijdag een melding kreeg, vond ze de man zwaargewond op de Koningin Julianaweg-Zuid in Best. Medische hulp mocht niet meer baten.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Aan de steekpartij ging volgens een woordvoerder van de politie een ruzie vooraf in een nabijgelegen cafetaria. Wat daar precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Ook is volgens de politie nog onduidelijk of er meer mensen bij de ruzie betrokken waren dan de overleden man en de man die gewond is geraakt. DNA-sporen

Aan de Koningin Julianaweg-Zuid zit cafetaria De Smulhoek, met daarnaast Ons Café. De man lag op de stoep voor het cafetaria, dat inmiddels gesloten was. De politie heeft donderdagnacht de omgeving afgezet. Forensische rechercheurs zochten daar naar DNA-sporen, vingerafdrukken of voorwerpen die meer kunnen vertellen over de toedracht. De politie Oost-Brabant vraagt getuigen en andere mensen die meer weten over wat er gebeurd is om zich te melden.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision)

Foto: Sander van Gils / SQ Vision

Foto: Sander van Gils / SQ Vision