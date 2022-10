Dankzij Elon Musk kunnen Brabanders nog meer schelden op Twitter

Wie nu nog twittert doet dat voortaan via het netwerk van Elon Musk. Na een moeizaam proces lijkt het socialmediaplatform nu definitief in handen van de techmiljardair. Volgens Musk wordt Twitter onder zijn leiding een open platform waar iedereen zijn mening mag geven, zelfs voormalig president Donald Trump. En dat betekent dat Brabanders nu nog meer kunnen schelden in hun tweets.

Brabant heeft veel fanatieke twitteraars. Het is een diverse club die via Twitter informatie, meningen, kritiek en complimenten de wereld in slingert. Dat loopt uiteen van artiesten als Frans Bauer tot de wijkagent in Vught.

De volkszanger bereikt met zijn boodschap een veel groter publiek dan de wijkagent. Frans heeft 92.000 volgers. De wijkagent moet het doen met ruim 6000 volgers en dat zijn er nog steeds een heleboel. Beiden maken geregeld gebruik van Twitter en met zo'n bereik is dat een effectief communicatiemiddel. Een paar jaar geleden onderzocht de NOS het taalgebruik op Twitter. Met name het gebruik van scheldwoorden werd onderzocht. De omroep ontdekte dat met name het woord 'kut' veel gebruikt wordt door Tilburgse en Eindhovense twitteraars. Brabanders blijken sowieso scheutig met scheldwoorden.

Als twitteraars straks niet meer geweigerd worden vanwege de inhoud van hun berichten, kan dat een reden zijn voor meer van dit soort 'kleurrijk' taalgebruik. Overigens was schelden nooit een reden om iemand te blokkeren. Discriminatie en aanzetten tot geweld was de belangrijkste reden om een gebruiker te weigeren. Het pluimage van Brabantse veelgebruikers van Twitter is dus heel divers. Denk aan boswachter Frans Kapteijns, advocaat Peter Schouten, taaldeskundige Wim Daniels en ook de regionale Omroep Brabant: Twitter gebruiken ze allemaal. En bijna allemaal lieten ze zich daar wel eens het woord 'kut' ontvallen. Maar natuurlijk alleen om hun punt duidelijk te maken.