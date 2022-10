Zo wonen 450 vluchtelingen uit Ter Apel komende maanden op Landgoed Velder

In 99 woonunits op Landgoed Velder vangt Boxtel van 1 november tot half februari een grote groep vluchtelingen uit Ter Apel op. Het Landgoed is ingericht voor de komst van maximaal 450 asielzoekers. “Wij richten ons vooral op gezinnen, want die kunnen wij het meeste bieden. Ze krijgen wat ze nodig hebben, maar het is niet echt luxe hier", zegt projectleider Inez van Gils terwijl ze over het enorme terrein loopt.

Hij heeft onder ander geholpen bij het in elkaar zetten van de bedden, het opmaken ervan en het inrichten van de woonunit met een locker, tafel en stoelen. Het is aanpoten, want binnen twee weken moest Velder worden omgebouwd tot opvanglocatie.

Vrijwilligers zijn druk bezig om meubels en accessoires bij de woonunits naar binnen te sjouwen. Daarmee is de eerste helft van de opvang klaar. Dat moet ook wel, want de eerste vluchtelingen uit Ter Apel staan een dag later, dinsdag 1 november, op de stoep. “Sinds mijn pensioen begin dit jaar wil ik mensen helpen. Ik ben altijd arts geweest, dus dat zit in mij. Op deze plek is mijn hulp heel hard nodig”, zegt vrijwilliger Erich Ticheler (64) uit Boxtel.

Een eigen woonunit in plaats van een grote tent is fijn, maar zeker geen luxe. De vluchtelingen merken er ook niets van dat ze tijdelijk op een Landgoed gaan wonen. "Het moet aangenaam zijn, maar verder hebben we het heel sober en praktisch ingericht", legt van Gils uit. "Ze wonen hier maar tijdelijk en de crisisopvang is geen luxe plek."

Het idee om de vluchtelingen op te vangen in losse woonunits, kwam niet van Boxtel zelf. De gemeente deed inspiratie op bij de gemeente Maashorst. “Wij hebben daar gekeken en hebben hun aanpak grotendeels overgenomen en aangepast waar nodig. De asielzoekers zitten in een crisisopvang tot ze horen of ze in Nederland mogen blijven. In de tussentijd willen wij hen een fijne plek en privacy bieden", zegt Van Gils.

Per woonunit kan één gezin met vijf personen wonen. Er staan twee stapelbedden en één eenpersoonsbed, een ijzeren lockerkast en een tafel met plastic stoelen. Ze hebben er hun eigen plekje om te slapen en overdag te verblijven.

"Dat elk gezin een eigen plek heeft, is niet alleen fijn voor hen, maar ook voor de buurt", zegt vrijwilliger Eric die zelf in Boxtel woont. Veel buurtbewoners waren in eerste instantie niet blij met de komst van de asielzoekers. Toen ze hoorden over de inrichting met woonunits, waren velen al gerustgesteld. "We hebben veel gesproken met buurtbewoners over hun zorgen. Buurtbewoners die zich eerst zorgen maakten, zijn nu zelfs vrijwilliger geworden", vertelt Van Gils.

De bewoners krijgen wat ze nodig hebben zoals onderdak en sanitaire voorzieningen. Ook zijn er dagprogramma's met activiteiten. Ze kunnen de taal leren, sporten en de natuur in om bijvoorbeeld bomen te planten. Terwijl Eric de laatste bedden opmaakt, vertelt hij: "Naast het inrichten van deze plek, wil ik de asielzoekers op een andere manier helpen. Het lijkt mij leuk om hen bijvoorbeeld te leren koken hier. Zo krijgen we letterlijk een kijkje in elkaars keuken."