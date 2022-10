Van Nistelrooij over grillig PSV: 'Zo kan ik niks, zo word ik toegezongen'

PSV verliest van Cambuur en FC Groningen, maar schittert tegen Arsenal. Er is dit seizoen geen peil op te trekken. Ook voor Ruud van Nistelrooij blijft het ongrijpbaar. De trainer doet er alles aan de diepe dalen eruit te halen.

Dat het wisselvallig is, erkent Van Nistelrooij: “Het golft op en neer en het blijft grillig. Zondag kon ik er niks van en gisteren werd ik toegezongen toen ik naar mijn auto liep. Het is dit seizoen alles of niets.”

Met die drie woorden, alles of niets, vat de oud-spits het seizoen treffend samen. Er is geen enkele garantie dat zondagmiddag tegen NEC drie punten worden bijgeschreven, terwijl op papier het geen probleem mag zijn. “Ook NEC kan verrassen”, waarschuwt Van Nistelrooij zijn ploeg. “Fortuna Sittard speelt ook gelijk in de Kuip en Go Ahead Eagles pakt een punt in de Arena. Elke wedstrijd is een uitdaging, net als je ploeg weer gefocust krijgen.”