Grote opknapbeurt voor Haringvlietbrug: hinder voor schepen en verkeer A29

Scheepvaartverkeer heeft volgend jaar langdurig hinder van de renovatie van de Haringvlietbrug over het Haringvliet en het Hollands Diep. Schepen die hoger zijn dan dertien meter moeten zeker tot in het najaar van 2023 omvaren. In juni en juli is de brug ook afgesloten voor het wegverkeer, meldt Rijkswaterstaat.

De Haringvlietbrug krijgt een nieuwe brugklep. Dat is het beweegbare deel dat wordt gebruikt om schepen door te laten. Daarvoor moeten ook de aandrijfmechanismen worden vervangen.

Vanaf 1 januari zijn vijftig mensen samen 2000 uur per week aan het lassen om de nieuwe brugklep in de zomer van 2023 te kunnen plaatsen. Als de hele renovatie klaar is, wordt de brug niet meer ter plaatse bediend, maar vanuit het bedieningsgebouw bij de Volkeraksluizen.

Zeer intensief gebruik

De Haringvlietbrug is onderdeel van de snelweg A29 en verbindt de Hoeksche Waard met Goeree-Overflakkee en de provincie Brabant. De brug is in 1964 geopend en volgens Rijkswaterstaat is hij nu helemaal versleten.

Per dag rijden ongeveer 66.000 voertuigen over de brug, die ruim een kilometer lang is. Dat wegverkeer wordt ook steeds zwaarder.

Enkele jaren geleden bleek al dat de brug last heeft van slijtage. In 2021 werd hij al onder handen genomen, omdat er problemen waren met de steunbalken onder het wegdek. De maximumsnelheid werd toen verlaagd en de rijbanen op de brug werden versmald.

Omvaren

Op 1 januari bereikt de brug het einde van de technische levensduur en wordt hij niet meer bediend. Grotere schepen moeten vanaf die datum omvaren via het Spui, de Oude Maas en de Dordtsche Kil. Of een omweg nemen via de Goereese Sluis en de Noordzee. Dat gaat de scheepvaart veel extra tijd kosten.

