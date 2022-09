Haringvlietbrug weer helemaal open na spoedreparatie

De Haringvlietbrug is weer helemaal open vanaf dinsdagavond. De parallelbaan was sinds 2 september dicht omdat er problemen waren met de steunbalken onder het wegdek. Rijkswaterstaat moest in totaal 2500 bouten in die balken vervangen omdat ze niet meer goed waren.

Het verkeer kan vanaf acht uur 's avonds weer van de hele brug gebruikmaken na een reparatie van ruim drie weken. In de schoorverbindingen werden afgebroken bouten gevonden begin september. Een schoor is een schuine steunbalk, die het overhangende gedeelte van de brug ondersteunt. 2.500 bouten

De gebroken bouten zijn vervangen. Alleen toen Rijkswaterstaat andere bouten van de schoorverbindingen ging controleren, bleken die niet meer zo sterk als dat ze moesten zijn. Daarom is besloten alle in totaal 2.500 bouten van de schoorverbindingen te vervangen aan beide kanten van de brug. Overlast

De afsluiting van de parallelbaan voor al het gemotoriseerd verkeer zorgde voor flink wat overlast. Weggebruikers die bijvoorbeeld naar de strandjes en horeca wilden, moesten over de snelweg. Voetgangers en (brom)fietsers konden wel over Landbouwverkeer mocht alleen op bepaalde tijden onder begeleiding van een weginspecteur over de hoofdrijbaan van de Haringvlietbrug. Ook de scheepvaart moest oppassen omdat er pontons in het water lagen met daarop kranen waar vanaf gewerkt werd aan de steunbalken.