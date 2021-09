Iets meer ruimte voor verkeer Haringvlietbrug, maar lage snelheid blijft

De linkerrijstrook op de Haringvlietbrug wordt vanaf 4 oktober verbreed van 1,95 naar 2,35 meter. Rijkswaterstaat heeft dit besloten, omdat voor veel weggebruikers de strook nu te smal is. De breedte van de rechterrijstroken wordt niet aangepast. Ook de maximumsnelheid blijft 50 kilometer per uur.

De huidige versmalling van de rijstroken en de verlaging van de snelheid gelden sinds 23 augustus. Rijkswaterstaat wil hiermee de belasting van de brug terugdringen, waardoor de verbinding veilig gebruikt kan worden tot aan de geplande werkzaamheden aan kleppen in 2023. De brug verbindt Brabant bij Willemstad met Zuid-Holland.

Beter doorstromen Rijkswaterstaat hoopt dat door de aangekondigde verbreding van de linkerrijstrook het verkeer beter kan doorstromen. Hierover is overleg geweest met regionale bestuurders, brancheorganisaties, politie en het Openbaar Ministerie.

Om de linkerrijstrook te verbreden moet de aannemer de weginrichting aanpassen. De brug is om die reden in het weekend van 1 tot 4 oktober ’s nachts steeds in één richting afgesloten.