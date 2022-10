Inez Weski niet meer beschuldigd van lekken informatie Ridouan Taghi

Youssef T. beschuldigt advocaat Inez Weski er niet langer van dat ze informatie van haar cliënt Ridouan Taghi heeft laten uitlekken. Dat bleek tijdens een rechtszaak tegen de voormalige advocaat en neef van de vermeende leider van de Mocromaffia.

Dat betekent een draai van 180 graden in de verdedigingsstrategie van Youssef T. Zijn advocaat André Seebregts verraste daarmee de rechtbank tijdens de zitting in de strafzaak tegen T. in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

In september veroorzaakten Youssef T. en zijn advocaat commotie met hun beschuldigingen. Weski was woest om die verdachtmakingen en ontkende in alle toonaarden.

Gewelddadige uitbraak

Youssef T. (39) werd vorig jaar oktober opgepakt nadat hij maandenlang bezoeken had afgelegd aan zijn neef in Vught die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Taghi is de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan dat hij Taghi heeft geholpen bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak uit de EBI. Ook zou hij de boodschapper zijn geweest tussen Taghi en criminelen contacten in de buitenwereld.

Op de zitting eind september stelden T. en zijn advocaat dat er aanwijzingen waren voor communicatielijn via Weski. Ze vroegen de rechtbank om een onderzoek daarnaar.

'Verzoeken ingetrokken'

Vrijdagmorgen verklaarde Seebregts dat zijn cliënt had gevraagd om alle verzoeken tot nader onderzoek worden ingetrokken. Waarom blijft dus een raadsel. Youssef T. was zelf niet op de zitting aanwezig.

Vrijdagmiddag getuigt Taghi op verzoek van zijn neef in de zaak. In de zaak Marengo is tegen Taghi eerder dit jaar een levenslange gevangenisstraf geëist.