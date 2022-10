Voor 1 miljoen aan geld en spullen in beslag genomen bij hennepkwekerij

Bij een inval in een huis aan de Rucphensebaan in Roosendaal is voor ruim een miljoen euro aan geld en goederen in beslag genomen. De politie ging het huis binnen na een tip dat er zich daar een hennepkwekerij bevond. Dat bleek te kloppen.

Ook werden er een vuurwapen, contant geld, cryptovaluta, twee auto’s en dure sieraden in beslag genomen. Ook werd er beslag gelegd op het huis. Niemand aangehouden

De politie schat dat de waarde van de in beslag genomen spullen ongeveer even hoog is als wat de criminelen met hennepoogsten verdienden. Daar bovenop komt ook nog de heffing van ongeveer 100.000 euro van de netbeheerder voor de diefstal van stroom. Er werd niemand aangehouden. De bewoners zullen zich op een later moment bij de politie moeten verantwoorden.