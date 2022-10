35 euro voor lange werkdagen bij autowasserette, maar toch geen uitbuiting

Werknemers van een Eindhovense autowasserette moesten vaak langer dan acht uur per dag werken voor een loon van hoogstens 35 euro per dag. Toch vindt de rechtbank in Den Bosch niet dat er sprake was van structurele uitbuiting. Wel zijn een 40-jarige vrouw uit Eindhoven en een 33-jarige vrouw uit Hongarije vrijdag veroordeeld vanwege valsheid in geschrifte.

Van april 2015 tot en met maart 2017 waren de verdachten, samen met twee mannen, betrokken bij de autowasserette in Eindhoven. Meerdere mensen werkten toen minstens zes dagen per week bij het bedrijf. Zij moesten met de hand auto’s wassen. Los van het aantal uren dat ze werkten, kregen ze maximaal 35 euro per dag, veel minder dan het wettelijk verplichte minimumloon. De werknemers werden maandelijks contant uitbetaald. Daarbij werd 250 euro ingehouden voor huisvesting. Bij ziekte kregen ze niet doorbetaald. Zij kregen geen vakantiegeld en overuren werden niet betaald. Maatschappelijk onaanvaardbaar

Volgens de rechter waren de arbeidsomstandigheden 'slecht en maatschappelijk onaanvaardbaar'. Toch kan niet worden vastgesteld dat er vaak sprake was van extreem lange werkdagen. Ook kan de rechtbank niet vaststellen dat de slachtoffers soms wekenlang achter elkaar moesten werken zonder enige vrije dag. De 33-jarige verdachte hield een notitieboekje bij waaruit blijkt dat mensen gemiddeld 25 of 26 dagen per maand werkten. Dat betekent ze weinig, maar toch wel wat vrije dagen hadden. Voordat ze bij de autowasserij gingen werken, kregen mensen te horen dat ze zes dagen per week moesten werken van negen uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. Schijn ophouden

De rechtbank vindt wel dat de vrouwen valsheid in geschrifte pleegden. Ze stelden valse arbeidsovereenkomsten en salarisstroken op, zodat de arbeidsconstructie legaal leek ook al was dat niet zo. De 40-jarige verdachte kreeg een taakstraf van 180 uur en de 33-jarige verdachte van 150 uur.