Lange werkdagen en een laag dagloon, maar geen uitbuiting bij wasserette

Ondanks dat werknemers van een Eindhovense autowasserette vaak langer dan acht uur per dag moesten werken voor een dagloon van hoogstens 35 euro kan de rechtbank in Den Bosch niet vaststellen dat er sprake was van structurele uitbuiting. Wel zijn een 40-jarige vrouw uit Eindhoven en een 33-jarige vrouw uit Hongarije vrijdag veroordeeld vanwege valsheid in geschrifte.

Van april 2015 tot en met maart 2017 waren de verdachten, samen met twee mannen, in verschillende rollen betrokken bij de autowasserette in Eindhoven. Meerdere slachtoffers werkten in die periode minstens zes dagen per week bij het bedrijf. Zij moesten met de hand auto’s wassen met middelen die door de werkgever werden verstrekt.

Ongeacht het aantal uren dat de slachtoffers werkten, kregen zij een dagloon van maximaal 35 euro, een beloning ver onder het wettelijk verplichte minimumloon. Dat dagloon kregen zij maandelijks contant uitbetaald. Daarbij werd een bedrag voor huisvesting (250 euro) ingehouden. Bij ziekte kregen de slachtoffers niet doorbetaald. Zij ontvingen geen vakantiegeld en overuren werden niet betaald.

Maatschappelijk onaanvaardbaar

De rechter oordeelt dat de arbeidsomstandigheden waarin de slachtoffers werkten slecht en maatschappelijk onaanvaardbaar waren. De autowasserette is volgens de rechter als werkgever tekort geschoten in het scheppen van een fatsoenlijk, veilig werkklimaat. Toch kan op basis van het dossier niet worden vastgesteld dat er vaker dan incidenteel sprake was van extreem lange werkdagen en een extreem lange werkweek.

Verder kan de rechtbank niet vaststellen dat de slachtoffers soms wekenlang achter elkaar moesten werken zonder enige vrije dag. Op basis van notitieboekjes van de 33-jarige verdachte, waarin werd bijgehouden hoeveel werknemers maandelijks kregen uitbetaald, blijkt dat de slachtoffers gemiddeld 25 of 26 dagen per maand werkten. Dat betekent weliswaar dat ze weinig, maar toch wel wat vrije dagen hadden.

Bovendien was de slachtoffers, voordat ze bij de autowasserij gingen werken, duidelijk gemaakt dat zij zes dagen per week moesten werken van negen uur 's ochtends tot acht uur 's avonds voor een dagloon van eerst dertig euro en daarna 35 euro. Ook kan de rechter niet vaststellen of de middelen waarmee de slachtoffers moesten werken bijtende of gevaarlijke stoffen waren.

Schijn ophouden

De rechtbank ziet in het dossier wel terug dat de vrouwelijke verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. Gedurende een periode van meer dan twee jaar hebben zij valse arbeidsovereenkomsten en salarisstroken opgemaakt om zo de schijn op te houden van een legale arbeidsconstructie. In de praktijk was daarvan echter geen sprake.

Al met al kan de rechter dus niet vaststellen dat er sprake is geweest van uitbuiting of een uitbuitingssituatie. Dat er sprake was van zeer slecht werkgeverschap is niet voldoende om uitbuiting te kunnen vaststellen. De rechtbank spreekt de verdachten daarvan vrij. De 40-jarige verdachte kreeg een taakstraf van 180 uur opgelegd en de 33-jarige verdachte kreeg een taakstraf van 150 uur vanwege valsheid in geschrifte.