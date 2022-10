Vrouw vond dode man voor de deur na steekpartij: 'Er werd hard geschreeuwd'

De eigenaren van snackbar De Smulhoek in Best, waar donderdagnacht een neergestoken man voor de deur werd gevonden, zijn enorm geschrokken. Leejiang en haar man zagen op de beveiligingscamera dat er een zwaargewonde man op de stoep lag. Hij overleed later, een 55-jarige man is opgepakt als verdachte.

Leejiang staat vrijdagochtend achter de toonbank alsof er niets gebeurd is. Maar de schrik zit er nog goed in. Zo rustig mogelijk vertelt ze haar verhaal. "Onze snackbar was al gesloten. Ik was aan het opruimen toen ik buiten lawaai hoorde. Er werd hard geschreeuwd, alsof er ruzie of een vechtpartij was. Ik heb even naar buiten gekeken of er wat aan de hand was, maar zag niks."