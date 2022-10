Man neergeschoten bij huis Eindhoven, situatie slachtoffer is zeer kritiek

Een 32-jarige Eindhovenaar is vrijdagnacht neergeschoten bij een huis aan het Titanpad in Eindhoven. Hij was daar op bezoek. De schietpartij vond plaats rond kwart over vijf. De toestand van het slachtoffer is zeer kritiek, liet een politiewoordvoerster rond tien uur zaterdagochtend weten.

De daders gingen ervandoor, maar rond kwart over zes kon de politie twee verdachten op de President Steynstraat in Eindhoven aanhouden. Het gaat om een 26 -jarige man uit Eindhoven en een 23-jarige man uit Veldhoven. Zij zijn naar een politiebureau gebracht. "Hierbij stopt ons onderzoek niet", benadrukt een politiewoordvoerster. De politie hoopt dat mensen die iets verdachts hebben gezien zich zullen melden. Meerdere schotwonden

Het slachtoffer is met meerdere schotwonden naar een ziekenhuis gebracht, nadat agenten eerste hulp hadden verleend. De omgeving van het huis werd afgezet. "Ik zag de politie hier 's nachts met vijf auto's aankomen", vertelt een buurtbewoner. "Ik was liever wakker geworden van een mooie vrouw voor de deur. Maar van die schoten heb ik niets gehoord. Ik ben wel geschrokken van wat er gebeurd zou zijn. Een paar jaar geleden was er hier ook een schietpartij, bij de flat hier op de hoek. Maar ik voel me hier verder wel veilig." De politie heeft vooralsnog geen signalen dat deze beschieting van vrijdagnacht verband zou houden met de ontploffing die eerder die nacht plaatsvond aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Doorzoeking

Rond het huis waar de twee verdachten werden aangehouden, werd de straat ook afgezet. "Agenten, die extra zware kogelwerende vesten droegen, waren 's ochtends bezig met een doorzoeking in dit huis", liet een 112-correspondent zaterdagochtend weten. "In een steegje naast het hoekhuis lag iets dat leek op kleding. Hierbij stond een pylon." Een auto die voor het huis stond geparkeerd, werd in beslag genomen. Het voertuig is met een takelwagen afgevoerd. LEES OOK: Gebouw zwaar beschadigd na explosie: 'We houden rekening met opzet'

De man werd bij zijn huis neergeschoten (foto: SQ Vision).

Het slachtoffer liep meerdere schotwonden op bij de schietpartij en is naar een ziekenhuis gebracht (foto: SQ Vision).