Gebouw zwaar beschadigd na explosie: 'We houden rekening met opzet'

Een gebouw aan de Tongelresestraat in Eindhoven is vrijdagnacht zwaar beschadigd geraakt bij een explosie. Die vond rond kwart voor drie plaats. Volgens een 112-correspondent zou het gaan om het gebouw van Club Number One, een shishalounge. "We houden rekening met opzet", laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie doet onderzoek. Ook de brandweer en ambulances werden opgeroepen. Explosievenspecialisten en forensisch rechercheurs onderzoeken de omgeving op sporen.

Agenten in zware kogelwerende vesten

"De pui van het gebouw waar de explosie plaatsvond, is zwaar beschadigd", laat de woordvoerder van de politie weten. Wat de explosie precies veroorzaakte, wordt onderzocht.

De omgeving van het gebouw is in verband met de veiligheid ruim afgezet, tussen het spoor en de rondweg. De 112-correspondent ziet meerdere politieauto's in de buurt en agenten in zware kogelwerende vesten.

'Gelukkig raakte niemand gewond'

Agenten horen mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien. "Gelukkig raakte niemand gewond", laat de woordvoerder weten.

Club One werd door de burgemeester gesloten, nadat het gebouw eind vorig jaar was beschoten en er een explosief was aangetroffen.

Beschieting man

Anderhalf uur na de explosie op de Tongelresestraat werd een man neergeschoten bij zijn huis aan het Titanpad in Eindhoven. Of dit verband houdt met de ontploffing is niet duidelijk.

De daders gingen er na de schietpartij vandoor, maar rond kwart over zes zaterdagochtend kon de politie twee verdachten ergens anders in Eindhoven aanhouden.

