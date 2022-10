'Verdachten van explosie renden door studentenhuis waar ik lag te slapen'

Ype leek vrijdagnacht ineens beland in een film. Hij sliep in de woonkamer van een studentenhuis achter het gebouw in Eindhoven waar rond kwart voor vier een explosie plaatsvond. Een paar minuten later stonden de verdachten ineens in de woonkamer van zijn studentenhuis, waar hij lag te slapen.

"Ik was in de woonkamer van ons studentenhuis gaan liggen, omdat een vriend van mij in mijn kamer sliep", vertelt Ype zaterdagochtend. "Op een gegeven moment werd de deur, die ik had opengelaten, opengedaan vanaf de binnenplaats. Twee mensen kwamen binnen. Die zagen mij niet liggen en liepen meteen naar achteren, naar de nooduitgang. Ze deden die deur open en renden weer naar buiten. Ik schrok daar nogal van. Ik probeer hier te slapen, verzuchtte ik. Ik stond op en deed de deur op slot."

Hij ging weer liggen en viel opnieuw in slaap. "Maar een paar minuten later hoorde ik weer gerommel buiten. Toen kwamen agenten binnen. Kreeg ik een zaklamp op me gericht. "Zijn hier mensen langsgekomen?", vroegen ze. "Wat is er gebeurd? Het was nogal eng."

Ype is goed geschrokken van alle commotie. "Zeker toen de politie binnenkwam. Ik ben op zich wel rare dingen gewend vanuit het café waar wij achter wonen. Maar toen de politie kwam, dacht ik: okay, nu is er echt wat mis. Hier is echt iets gebeurd. We hebben weleens eerder meegemaakt dat mensen probeerden te vluchten via onze binnenplaats en dan over de muur klommen bijvoorbeeld. Ik weet niet hoelang ik hier nog blijf wonen, eerlijk gezegd. Het wordt nu wel een beetje ongezellig. Dit heeft wel invloed op keuze of ik langer zou willen blijven of niet."

In het gebouw waar de ontploffing plaatsvond, was shishalounge Club Number One gevestigd. Die werd door de burgemeester maandenlang gesloten, nadat het gebouw eind vorig jaar was beschoten en er een explosief was gevonden. Volgens buurtbewoners zou er sinds enkele maanden weer activiteit zijn in het gebouw.

De politie houdt er rekening mee dat de explosie opzettelijk veroorzaakt is. De pui van het gebouw is zwaar beschadigd, maar niemand raakte bij de ontploffing gewond.

