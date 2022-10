Man neergeschoten bij zijn huis, slachtoffer heeft meerdere schotwonden

Een man is vrijdagnacht neergeschoten bij zijn huis aan het Titanpad in Eindhoven. Dit gebeurde rond kwart over vijf.

De daders gingen ervandoor, maar rond kwart over zes kon de politie twee verdachten ergens anders in Eindhoven aanhouden. "Hun mogelijke betrokkenheid wordt nu verder onderzocht. Ze worden overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek gaat onverminderd voort." Meerdere schotwonden

Het slachtoffer is met meerdere schotwonden naar een ziekenhuis gebracht, nadat agenten eerste hulp hadden verleend. De omgeving van het huis is afgezet. Ontploffing

Of het beschieten van de man verband houdt met de ontploffing die eerder vrijdagnacht plaatsvond aan de Tongelresestraat in Eindhoven is niet duidelijk.