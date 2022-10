Man neergeschoten bij zijn huis, situatie slachtoffer is zeer kritiek

Een man is vrijdagnacht neergeschoten bij zijn huis aan het Titanpad in Eindhoven. Dit gebeurde rond kwart over vijf. Zijn toestand is zeer kritiek, liet een politiewoordvoerster rond tien uur weten.

De daders gingen ervandoor, maar rond kwart over zes kon de politie twee verdachten aan de President Steynstraat in Eindhoven aanhouden. "Hun mogelijke betrokkenheid wordt nu verder onderzocht. Ze zijn naar het politiebureau gebracht. Het onderzoek gaat onverminderd voort." Meerdere schotwonden

Het slachtoffer is met meerdere schotwonden naar een ziekenhuis gebracht, nadat agenten eerste hulp hadden verleend. De omgeving van het huis is afgezet. De politie heeft vooralsnog geen signalen dat deze beschieting verband zou houden met de ontploffing die eerder vrijdagnacht plaatsvond aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Doorzoeking

Rond het huis waar de twee verdachten werden aangehouden, werd de straat afgezet. "Agenten, die extra zware kogelwerende vesten dragen, zijn bezig met een doorzoeking in het huis", laat een 112-correspondent weten. "In een steegje naast het hoekhuis ligt iets dat lijkt op kleding. Hierbij staat een pylon." Ook een auto die voor het huis geparkeerd was, is in beslag genomen. Deze is met een takelwagen afgevoerd. LEES OOK: Gebouw zwaar beschadigd na explosie: 'We houden rekening met opzet'

De man werd bij zijn huis neergeschoten (foto: SQ Vision).