Ook Amerikanen genieten van Guus Meeuwis in New York: 'Amazing!'

Hij heeft het geflikt: na Londen en Parijs kan Guus Meeuwis ook New York afvinken. Het Brabantse feestje in de Webster Hall ging aan de meeste Amerikanen voorbij, maar wie er was genoot intens. “It is amazing”, zegt een vrouw uit Brooklyn. “Ik versta er geen woord van, maar ik hou van de muziek en die live instrumenten. Het is fantastisch.”

Van 'New York, New York' tot 'Brabant' en van 'Proud Mary' tot 'Het is een nacht', Guus Meeuwis laat de Webster Hall letterlijk trillen. De polonaise wordt meerdere keren gelopen, het bier vloog door de lucht. De Amerikaanse beveiligers snappen er zichtbaar niks van, maar ze genieten er wel van zeggen ze.

Dirk woont al bijna een jaar in de stad New York. Hij is verkleed als militair naar de Webster Hall gekomen. “Dit is mijn outfit voor Halloween, maar ik had nu meer een carnavalsgevoel. Het voelt als thuiskomen, dit maak je normaal niet mee in New York.”

“Het is fantastisch. Dit is uniek, dit is historisch. Ik woon hier, ik werk hier, ik ben in Nederland en in New York”, zegt een uitzinnige Antonius. Hij is samen met zijn Amerikaanse vrouw bij het concert. “Het is gek dat hier een Nederlander staat, maar het is prachtig”, vertelt ze.