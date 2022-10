Toekomst motorpark Berghem ongewis, bestuur dreigt stekker eruit te trekken

De gemeente Oss heeft beterschap beloofd, maar de toekomst voor het motorcrosscircuit, de kartbaan en de schietbunker in Berghem blijft onzeker. Dat werd vrijdag duidelijk na een gesprek dat de Stichting Nieuw Zevenbergen had met wethouder Jacco Peter Hooiveld. De stichting blijft erbij zichzelf op te heffen als Oss niet snel met een nieuwe vergunning komt. Alle activiteiten stoppen dan op het sportpark.

"De wethouder is echt van goede wil en heeft beloofd om alles zo snel mogelijk vlot te trekken. Maar de gemeente heeft al vaker loze beloftes gedaan en we willen geen woorden maar daden."

"De grootste winst is dat er een projectgroep is opgericht die elke drie weken bij elkaar komt. Daar worden wij zo nodig bij betrokken en we krijgen een maandelijkse rapportage. In het eerste kwartaal van 2023 moet de gemeenteraad zich dan buigen over de vergunning en het bestemmingsplan."

SNZ voert al veertien jaar strijd omdat te veranderen. En nu, na een lange radiostilte, was er afgelopen vrijdag dan eindelijk weer eens een gesprek met de verantwoordelijk wethouder. Dat verliep volgens Johan Becker best positief, al blijft de voorzitter van SNZ sceptisch.

De vraag vanuit de gemeente om als bestuur aan te blijven, is dan ook door SNZ-voorzitter Johan Becker en de andere leden niet gehonoreerd. "Dat doen we pas als de nieuwe vergunningen er zijn en het bestemmingsplan is gewijzigd", zo zegt die. "Het standpunt dat we ons per 1 januari 2024 opheffen, als de erfpacht afloopt, blijft staan. En misschien ook wel eerder."

In dat geval heeft de gemeente Oss een probleem, want de SNZ beheert als erfpachter de vergunningen voor het motorcrosscircuit, de schietbunker en de kartbaan. Dat betekent dat de boel stopt en dat mensen er hun hobby niet meer kunnen uitoefenenn.

"Als wij er niet in slagen om een nieuwe vergunning te krijgen, heeft het allemaal geen zijn. Het is echt nodig voor een goede exploitatie. En het is geen loos dreigement hoor. Als dit niet slaagt dan zoekt de gemeente maar eens een paar andere gekken die wel zin hebben om constant met ze te vechten."

