Feest in Veldhoven, want CDK JR wint Holland's Got Talent: 'Supergaaf!'

Even ging iedereen uit zijn dak in Veldhoven, want de jonge dansers van CDK JR hebben de finale van Holland’s Got Talent gewonnen. De Eindhovense Jadey van de Kerkhof is een van hen: een dag na de uitzending van de finale beseft ze nog amper wat haar overkomen is. "Maar het is echt supergaaf om terug te zien."

Ron Vorstermans Geschreven door

In 2018 pakte de danseres van CDK JR haar eerste Europese titel. Dat was dertig jaar nadat haar opa en PSV-icoon Willy van de Kerkhof de Europacup voor landskampioenen behaalde met PSV. En dit jaar deed ze het opnieuw, maar nu op de nationale tv. De finale, die vrijdagavond op RTL4 werd uitgezonden, telde nog negen andere kandidaten, waaronder drie uit Brabant. CDK JR komt zelf uit Veldhoven. En daar keken de dansers ook samen naar de finale, op een groot scherm in de thuishaven, theater De Schalm. "Het was echt supergaaf om terug te zien", vertelt Jadey. "Het ziet er echt veel mooier uit dan ik dacht. Het komt er op beeld echt helemaal goed uit."

"Je bent gewoon op tv!"