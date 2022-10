Vrouw (19) bedreigd, ontvoerd en afgeperst op vakantiepark

Een 19-jarige vrouw is bedreigd, ontvoerd en afgeperst in een chalet in Wouwse Plantage. Dat meldt de politie. Ze werd door twee mensen met vuurwapens bedreigd en moest geld overmaken en contant geld afgeven. Twee verdachten zijn opgepakt.

De 19-jarige vrouw uit Roosendaal had afgesproken met een vriendin op het chaletpark aan de Schouwenbaan. Bij het huisje was ook een man aanwezig, die ze kenden. Plotseling werd de vrouw door de twee anderen bedreigd met vuurwapens. Ze moest veel geld van haar rekening overmaken naar een rekening van het tweetal. Daarna werd ze meegenomen naar een geldautomaat en daar moest het slachtoffer cashgeld opnemen en afgeven aan het duo. En vervolgens werd de vrouw op een parkeerplaats uit de auto gezet. Pistool en geld

Bij de politie werd melding gedaan van de bedreiging en afpersing. De twee verdachten konden diezelfde avond iets na middernacht worden aangehouden op het chaletpark. Het gaat om een 23-jarige man uit Roosendaal en een 20-jarige vrouw uit Wouwse Plantage. Bij de aanhouding werd onder meer een pistool en geld in beslag genomen. Het tweetal is vastgezet, ze worden zaterdag verhoord.