Danny schreef een brief aan Poetin: 'Can you now stop met die flauwekul?'

Het is een behoorlijk uit de hand gelopen grap, lacht Danny Biemans (42) uit Helmond. Zijn video waarin hij een brief aan de Russische president Poetin voorleest, gaat als een lopend vuurtje rond in app-groepen en op sociale media. In die brief zegt hij Poetin eens flink de waarheid, in een combinatie van plat Helmonds en steenkolen Engels. "Don't you waag het niet to drop a bomb on the Netherlands he. En al hullemaal niet op Hellemond. Want dan komme we met z'n allen naar Russia."

"Hello mister Poetin, I've seen on the television that you are starting World War 3", zo begint Danny zijn brief. Al dat dreigen met atoombommen, het innemen van Oekraïens grondgebied, Danny is er wel klaar mee. "Is it maybe not a good idea om het wat koest aan te doen?" Inmiddels hebben ruim tienduizend mensen de video gezien, schat Danny.

Anders dan het filmpje doet vermoeden, is het maken van grappige video's geen dagelijkse bezigheid voor Danny. In het dagelijks leven werkt hij in de scheepvaart, in de windindustrie: met het aansluiten van windturbines op zee. Daarvoor is hij veel van huis. "Het is twee weken op, twee weken af." En in die twee weken dat hij thuis is, houdt hij zich graag bezig met het maken van video's. "Het is al jaren een hobby. Maar of een filmpje viral gaat, vind ik moeilijk te voorspellen."

Vijf jaar geleden gebeurde het ook al eens. "Toen had iemand een brief geschreven aan Kim Jong Un", vertelt Danny. "De tekst was niet van mij, maar ik heb toen een filmpje gemaakt waarin ik die brief oplees." Dat ging ook viral. "Ik kreeg het terug van vrienden en collega's, van 'hé, ben jij dit?' Dat was wel leuk", herinnert Danny zich.