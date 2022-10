De klok wordt weer een uur verzet: dit zijn de vijf beste ezelsbruggetjes

Het is weer zover, in de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok verzet. Maar krijgen we er nu een uurtje bij, of moeten we een uurtje inleveren? Als jij ook zo iemand bent die het toch altijd weer even moet opzoeken: we zetten de makkelijkste ezelsbruggetjes voor je op een rijtje. Dan hoef je het nooit meer te vergeten. En voor de goede orde: de klok gaat vannacht dus een uurtje terug.

1. Het zit al in de naam.

Wintertijd. Alleen al aan het woord kun je het horen: je wint-er-tijd mee. 2. Broeken.

Tenzij jij zo iemand bent die het hele jaar door korte broeken draagt, blijkt je outfit ook een goede hint te geven: Lange broeken is langer slapen, korte broeken is korter slapen. 3. Spreekwoord.

Het klinkt als een oudhollands spreekwoord, of anders rijmt het in ieder geval lekker (en dat helpt altijd): Een uurtje eraf brengt de winter in de draf. 4. Winterslaap.

Niet dat je nu denkt dat je de héle winter in bed kunt blijven liggen. Maar het begrip winterslaap is toch enigszins toepasselijk: een uurtje langer gaat lukken deze nacht. 5. Voorjaar/najaar.

Misschien wel het bekendste ezelsbruggetje: in het voorjaar gaat de klok vooruit. En het najaar zit achterin het jaar, dus gaat de klok achteruit.