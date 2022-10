Biljarter Dick Jaspers sneuvelt in halve finale, maar wint eindklassement

Dick Jaspers is in de halve finales van de wereldbekerwedstrijd driebanden in Veghel gesneuveld in de partij tegen Choong Bok Lee, uit Zuid-Korea. De biljarter uit Sint Willebrord kon ondanks het verlies wel de eindoverwinning in de wereldbekercyclus van 2022 op zijn naam zetten. Ook blijft hij de nummer één op de wereldranglijst.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door