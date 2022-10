Na een jaar vol twijfels hoopt Anwar El Ghazi nu naar het WK te gaan

Anwar El Ghazi scoorde zondagmiddag de openingstreffer in Eindhoven. Een fijn moment voor de aanvaller die een moeilijke periode achter de rug heeft. Na de wedstrijd tegen NEC keek hij kort terug op die periode maar werd er ook gespeculeerd over de toekomst.

Anwar El Ghazi kwam afgelopen zomer over van Aston Villa. De buitenspeler had een jaar lang nauwelijks gespeeld. De trainers geloofde niet in de PSV’er. Het zorgde voor twijfels.

“Ik heb een jaar stilgezeten terwijl ik niet geblesseerd was. De trainers zagen het niet in mij zitten. Dat gaat dan in je hoofd zitten. Je gaat je dan afvragen of ik het nog wel kan.”