Casino in Made opnieuw overvallen: drie gemaskerde daders maken geld buit

Het Play World Casino aan de Kerkstraat in Made is zondagnacht opnieuw overvallen. De politie heeft het over drie daders met bivakmutsen die iets na middernacht toesloegen. Twee aanwezige medewerkers werden door de overvallers bedreigd. De daders gingen er vervolgens vandoor met een onbekend geldbedrag dat in de kluis lag.

Sandra Kagie Geschreven door