Buurt voorkomt dat brand uitslaat: 'Vijf minuten later en alles was weg'

In de Dirck Boutsstraat in Helmond hangt maandagochtend nog een sterke brandlucht. Zondagavond brak er brand uit, waarschijnlijk in de aanbouw van een huis. De bewoner werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Dankzij snel handelen konden buurtbewoners voorkomen dat de brand op de andere huizen oversprong.

In de straat staat maandagochtend een groepje buurtbewoners bij elkaar. Ze praten na over wat er gebeurd is. Bij iedereen zit de schrik er nog goed in. Een buurtbewoner laat een filmpje zien van de achterkant van het huis. "Kijk, er is nog maar weinig van over. Alles is gesmolten."

Dankzij het snelle handelen van de buurtbewoners heeft de brandweer de andere huizen kunnen redden. "We hebben echt geluk gehad dat we er zo vroeg bij waren", vertelt de bewoonster. "Volgens de brandweer was het hele huizenblok hier weg geweest als we vijf minuten later waren geweest. Er wonen hier ook kleine kinderen, dat wil je echt niet."

Buiten bewustzijn

De buurtbewoner vertelt hoe ze samen met haar moeder naar buiten rende toen de brand uitbrak. "We hebben meteen 112 gebeld. We renden naar het huis en probeerden de man die er woont wakker te maken. We hebben aangebeld en geklopt, maar hij deed niet open." Volgens de buurt woont de man alleen in het huis. "We hebben zijn ex-partner gebeld, die is toen hier naartoe gekomen."

De brandweer vond de man volgens de buurtbewoners uiteindelijk in de keuken. "Ze gingen eerst boven in de woning zoeken", vertelt de bewoonster. "Toen ze beneden wilden gaan blussen, vonden ze hem in de keuken. Hij was buiten bewustzijn." De bewoonster denkt dat hij rook heeft ingeademd. "We weten niet hoe het met hem gaat of hoe de brand ontstaan is."

Drinken uitgedeeld

De bewoners kwamen zondagavond buiten bij elkaar. "We hebben drinken uitgedeeld aan iedereen", vertelt de bewoonster. "Ons huis is oké, maar er is wel veel rookschade dus we konden niet thuis slapen vannacht." Op de bewoner van het huis na, raakte er niemand gewond.

Voor de buren is het flink schrikken. "We kennen de man goed. We zaten als dansmarietjes bij zijn carnavalsvereniging en hij woont hier al heel lang."

Op deze beelden is te zien hoe hevig de brand woedde.