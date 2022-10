Griezeligste stukje van de Efteling, zo ziet de nieuwe Danse Macabre eruit

Attractiepark de Efteling heeft beelden online gezet van de nieuwe attractie Danse Macabre. Als alles volgens plan gaat, kunnen in 2024 de eerste bezoekers huiveren in de nieuwe spookattractie. De Danse Macabre komt te liggen in het Huyverwoud, het griezeligste stukje van het attractiepark in Kaatsheuvel.

De nieuwe attractie krijgt een ritsysteem dat volgens de Efteling nog in geen enkel attractiepark wordt gebruikt. De spookattractie maakt gebruik van een grote draaischijf met een doorsnede van achttien meter. Op die grote draaischijf zitten nog zes kleinere draaischijven met daarop zes koorbanken. Er is per rit plaats voor 108 bezoekers.

Tijdens de rit zal de grote draaischijf stijgen, kantelen en ronddraaien als een munt. Het systeem is van Zwitserse makelij. De Danse Macabre wordt onderdeel van het Huyverwoud. Volgens het attractiepark is het onderdeel van een mysterieus decor in een gebouw van twintig meter hoog.

De Efteling belooft dat het een spannende rit gaat worden waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne showtechnieken, bijvoorbeeld virtual reality. Daarbij lijkt het voor de bezoekers alsof ze onderdeel zijn van de attractie.

Spookslot

Het Spookslot was een van de oudste attracties van de Efteling. De in 1978 gebouwde attractie wordt gesloopt en maakt plaats voor de nieuwe attractie Danse Macabre. Begin september sloot het oude Spookslot definitief. De nieuwe attractie krijgt een belangrijke plaats in het Huyverwoud. Het nieuwe themagebied wordt zeventienduizend vierkante meter groot.

Zo ziet het eruit.