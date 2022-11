Dierenambulance overspoeld met meldingen van vogelgriep: 'Erger dan anders'

De Dierenambulance Brabant Noord-Oost wordt overspoeld met meldingen van vogelgriep. Volgens Rens van Lieshout van de Dierenambulance gaat het om honderden meldingen per dag. De stichting moet dagelijks tientallen keren uitrukken voor een vogel die de dodelijke ziekte mogelijk onder de leden heeft.

De situatie is volgens Van Lieshout niet best. Hij krijgt vooral veel meldingen uit het gebied rond de Maas en uit grotere plaatsen als Den Bosch. Het gaat bij de Maas vooral om watervogels, meldingen vanuit de stad gaan over bijvoorbeeld duiven en zangvogels.

"Het is erger dan anders", vertelt Van Lieshout. De drukte is vaak seizoensgebonden. In het voorjaar, weet hij, gaat het vaak om jonge vogeltjes en eendjes. In het najaar treft de vogelgriep vaker grote groepen vogels die aan de vogeltrek bezig zijn.

De Dierenambulance kan een groot deel van de telefoontjes afhandelen door advies te geven. Als de dieren al dood zijn, komt de ambulance niet. Het is de taak van de gemeente om dode vogels op te ruimen.

Rare symptomen

Volgens van Lieshout is het goed mogelijk om te herkennen of vogels vogelgriep hebben of niet. "Ze vertonen dan rare symptomen. Ze zijn onstabiel, draaien met hun hoofd, zijn gedesoriënteerd en je kunt ze meestal benaderen. Dat is geen normaal gedrag voor vogels, want ze zijn mensenschuw."

Als de ambulance wel komt, houden de medewerkers zich aan een protocol voor vogelgriep. Zo is er een speciale 'calamiteitenambulance', speciaal ingericht voor het vervoer van dieren met vogelgriep. De dieren gaan dan naar de dichtstbijzijnde dierenarts, die ze laat inslapen. De Dierenambulance Brabant-Noordoost is werkzaam in negentien Brabantse gemeenten en een stukje in het zuiden van Gelderland.

Opvallend is dat de Dierenambulance in West-Brabant nauwelijks meldingen krijgt van vogelgriep. Het gaat daar om een enkele melding. "En niet eens elke week", zegt een woordvoerder. Volgens Van Lieshout is dat te verklaren doordat er in sommige gebieden meer vogelgriep is dan op andere plekken. "We hebben hier recentelijk uitbraken gehad en er geldt ook een vervoersverbod."

Al langer problemen

Al een jaar lang heerst de vogelgriep in ons land. Uniek, aangezien het virus meestal verdwijnt in de zomer, om later in het jaar pas weer de kop op te steken. Toch lijkt er voorlopig geen einde te komen aan de vogelgriepgolf én de landelijke ophokplicht, die sinds begin deze maand weer geldt. Afgelopen donderdag werden er nog 25.000 leghennen geruimd in Neerkant.

