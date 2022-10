Wonen in een loopbrug van Philips: zo ziet dat eruit

Het is een industrieel monument: de iconische Philipsbrug op Strijp-R in Eindhoven. De Willie Wortels van weleer verplaatsen zich ermee door de beeldbuisfabriek. De loopbrug is omgebouwd tot appartement en vanaf nu te huur.

De brug uit 1954 is aan de binnenkant slechts tweeënhalve meter breed. Op elke hoek zijn ramen te vinden. Toch is het historische bouwwerk omgebouwd tot hypermodern appartement van 70 vierkante meter.

"Dit is echt one of a kind", vertelt een trotse Sander Veenman van makelaarskantoor Regio56. Hij zag zo'n aparte woning de afgelopen tien jaar niet eerder voorbijkomen. "De oude constructie is bewaard gebleven. Het zorgt echt voor herkenning bij Eindhovenaren."

Een brug zorgt natuurlijk voor een opmerkelijke indeling van je huis. "Je hebt geen apart woon- en slaapgedeelte", weet Veenman. "We richten ons op creatievelingen en designers", zo omschrijft hij toekomstige huurders. De brug heeft plek voor twee bewoners.

Televisie

In 1950 ging op Strijp R de eerste schep de grond in voor de beeldbuisfabriek. Met het verdwijnen van de beeldbuis, verdween na decennia ook de fabriek. In 2010 is het gebouw gesloopt om plek te maken voor woningen. De monumentale brug werd bewaard en daar is nu dus een appartement van gemaakt.