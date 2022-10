Vijf tips om een week zonder vlees door te komen

Leven zonder vlees, steeds meer mensen doen het. Omroep Brabant-radiopresentator Koen Wijn probeert een week lang uit hoe dat is. "Ik ben zelf een echte vleeseter, dus ik dacht: misschien moet ik ook maar een keer overstag." Vijf tips om van een vegetarische week een succes te maken.

Goede voorbereiding is het halve werk

Stel bijvoorbeeld een weekmenu samen in de week voordat je 'vleesloos' gaat. Zoek van tevoren recepten. Daarmee voorkom je ook dat je in de supermarkt haastig op zoek moet naar iets te eten voor die avond en tóch nog iets van vlees meegrist uit het schap.

Vleesvervangers

Vleesvervangers zijn er in alle soorten en maten tegenwoordig. Van vegetarisch broodbeleg tot vegetarische kip en hamburgers die niet van echt te onderscheiden zijn. Koen: "Ik ga vanavond bijvoorbeeld al aan de vegetarische hamburgers. En deze week wil ik ook nog boerenkool met vegetarische rookworst eten en friet met vegetarische snacks." Tegenwoordig hebben heel veel supermarkten een apart vak in de koeling of daarbuiten met vleesvervangers. "Ik moet er dan bewust naar op zoek", legt Koen uit. "Ik denk dat dat me helpt om er ook na deze week meer aan te denken en wat vaker te overwegen om een vleesvervanger te pakken."

Meer groente en fruit

Eet je op een dag veel meer fruit en groente, dan ga je volgens het Voedingscentrum zien dat je ook minder behoefte hebt aan vlees. Stapel dus meer plantaardig voedsel op je bord en probeer vlees niet letterlijk te vervangen. Veel pasta's, curry's of andere 'schotels' zijn sowieso geschikt om zonder vlees te eten. Even googelen naar het juiste recept doet wonderen.

Word blij, pak een ei

Eieren zijn een goede optie als je niet helemaal 'vegan' wil gaan. Die zitten namelijk vol met eiwitten en vetten en bevatten veel vitamines. Ze kunnen gegeten worden als ontbijt, door salades heen of in gezonde pannenkoeken verwerkt worden.

Verwen jezelf

Een week zonder vlees te leven hoeft niet zo zeer een stap terug te zijn. Je kunt het bijvoorbeeld ook zien als een uitdaging en jezelf dus belonen als je het goed doet. Eet je bijvoorbeeld een hele dag geen vlees, koop dan een bak ijs voor jezelf. Dan kun je daar 's avonds van genieten en heb je ook een doel om naar toe te werken. "Hahaha nee, dat ga ik zelf niet doen", verzekert de radiomaker.