Als de huisarts verdwijnt, zitten de bewoners in het nauw

Het aantal huisartsen in de provincie nam de afgelopen drie jaar toe. Toch zijn er ook dorpen waar die huisarts juist verdwijnt. Bijvoorbeeld in Reek. Het zadelt de bewoners op met een probleem, want de praktijken in omliggende dorpen zitten vol en dus kunnen ze daar niet terecht.

In 2020 werkten er nog 1582 huisartsen in Brabant. Vorig jaar steeg dat aantal naar 1614 en dit jaar zijn het er 1646. Dat blijkt uit cijfers van Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL). Het grootste deel van die 'nieuwe' artsen komt terecht in grotere plaatsen in de provincie. Ze sluiten zich vaak aan bij bestaande huisartsenpraktijken. Maar in Reek verdween de huisarts en kunnen de bewoners niet bij andere praktijken terecht.

Weinig jonge huisartsen

Annemarie Cromwijk is huisartsdeskundige bij Humo, een belangenvereniging voor huisartsen in Noordoost-Brabant. Ze weet waarom dit soort gevallen vaker gaan voorkomen. "Oudere huisartsen gaan met pensioen en er zijn niet genoeg jonge artsen die de praktijken over willen nemen." De artsen zien namelijk veel beren op de weg. "Er komt veel kijken bij het beheren van een huisartsenpraktijk. Dat zien jonge huisartsen vaak als een grote drempel."

Ook de locatie speelt een rol bij waar een huisarts zich wil vestigen. "Bijvoorbeeld Rotterdam, waar ook de opleiding zit, is een veel gewildere plek. Den Bosch als grote stad krijgt daarom ook gemakkelijker een nieuwe huisarts." Waarom dan niet een dorp zoals Reek? "Oss is helaas een minder gewilde omgeving", legt Cromwijk uit.

Alles op alles

Guus Weitzel van dorpsontwikkeling Reek gaat alles op alles zetten om een huisarts in zijn dorp te krijgen. "Elk dorp zou een huisarts moeten hebben, als basisvoorziening. Als die wegvalt, is dat een groot gemis. Zeker voor oudere mensen is het belangrijk dat de huisarts dicht bij huis zit."

Weitzel doet een oproep aan jonge huisartsen: "We hebben een bijzondere zorgcombinatie in Reek, met speciaal onderwijs, een zorgboerderij, WMO en ga zo nog maar even door. Voor iemand die in de breedte aan de slag wil in de zorg, is dit dus een prachtlocatie." Hij zegt dan ook tegen mensen die wél een huisartsenpraktijk willen overnemen: "Kom naar Reek."