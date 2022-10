Willem II klopt Jong Ajax en stijgt naar de vijfde plaats

Willem II heeft zijn zesde competitiezege in de Keuken Kampioen Divisie te pakken. De ploeg van trainer Kevin Hofland won maandagavond met 1-2 van Jong Ajax. De Tricolores verdringen door de winst Roda JC van de vijfde plaats op de ranglijst, Jong Ajax (verzwakt door allerlei internationale verplichtingen) blijft dertiende.

Het eerste doelpunt op De Toekomst werd gemaakt door Sontje Hansen, die in de 21e minuut van een meter of 18 hard uithaalde. Volgens een aantal spelers van de Tilburgse club had de treffer afgekeurd moeten worden wegens hands van de Ajacied, maar scheidsrechter Martijn Vos was een andere mening toegedaan.

Enkele minuten later kwam er al een eind aan de wedstrijd voor Jizz Hornkamp. Hofland haalde hem toen naar de kant, waarschijnlijk omdat de trainer niet tevreden was. De spits verliet gefrustreerd het veld.

Ook zijn vervanger, Jeremy Bokila, kon aanvankelijk nauwelijks wat afdwingen al was hij op slag van rust dichtbij de gelijkmaker. Die zou op dat moment onverdiend zijn, omdat de thuisclub beter voor de dag kwam. Ook voor de andere aanvaller die aan de aftrap stond bij de Tricolores, Michael de Leeuw, duurde het duel kort. Hij mocht in de rust gaan douchen.

Enkele minuten na de hervatting pakte de eerste wissel van Hofland goed uit: Bokila klopte de Ajax-verdediging op kracht en snelheid en maakte er 1-1 van. Hij reageerde attent op een verre trap van keeper Kostas Lamprou. Vervolgens was dezelfde invaller dichtbij de 1-2. Die kwam er alsnog: oud-Feyenoorder Lucas Woudenberg wipte de bal prachtig over Tom de Graaff, de keeper van Jong Ajax.

Bokila werd even later (geblesseerd) vervangen, maar hij had zich wel laten gelden. Vanaf de kant zag hij hoe zijn ploeg de voorsprong wist vast te houden en uiteindelijk een zwaarbevochten overwinning behaalde.