Nu zou er wel een vangrail komen op rampplek waar Hebe en Sanne stierven

Als de verbindingsweg op knooppunt Empel bij Den Bosch, waar twee weken geleden Sanne en Hebe om het leven kwamen bij een ongeluk, opnieuw zou worden aangelegd, zou er wel een vangrail worden geplaatst. Dat antwoordt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op Kamervragen van Groep Van Haga.

De verbindingsweg dateert uit 2009 en sindsdien was het volgens de minister niet nodig om aan de linkerzijde van de bocht een vangrail te plaatsen. Over een afstand van 200 meter is hier geen vangrail, omdat er volgens Rijkwaterstaat voldoende ruimte is zonder obstakels. Ook gebeuren er weinig ongelukken.

Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26) werden 19 oktober dood gevonden in het water naast de verbindingsweg, na een zoektocht van twee dagen. Zij waren om onduidelijke reden rechtdoor gereden op een plek waar geen vangrail staat, waarna de auto ondersteboven in het water terechtkwam.

Niet gevaarlijk

De verbindingsboog komt, volgens de minister, in de jaarlijkse uitgevoerde analyse ‘Veilig over Rijkswegen’ niet naar voren als een heel gevaarlijke locatie.

Bij de aanleg van het knooppunt Empel in 2009 plaatste Rijkswaterstaat borden die waarschuwen voor een bocht, gecombineerd met een adviessnelheid van 90 kilometer per uur. Verder staan er borden met pijlen die aangeven dat er een bocht aan komt.

Ook is er genoeg ruimte naast de weg zonder obstakels. Volgens de richtlijnen moet dit 10 meter zijn. Deze breedte is gebaseerd op onderzoek, waaruit blijkt dat bij een maximumsnelheid van 90 à 100 kilometer per uur 80 à 90 procent van de uit de koers geraakte auto’s niet verder dan 10 meter de berm indringt. Omdat de afstand tot het water 18 tot 20 meter is, is daarom tijdens de aanleg geen geleiderail geplaatst.

Extra vangrail

In 2021 is door Rijkswaterstaat aan de rechterkant van de weg wel een extra vangrail geplaatst. Dit is gedaan omdat er gevaar bestond dat auto’s op de verderop beginnende vangrail zouden kunnen rijden en zo kunnen worden gelanceerd. Aan de linkerkant zou dat gevaar niet zo groot zijn geweest.

Als de boog nu opnieuw aangelegd zou worden, zou de vangrail echter wel doorgetrokken worden, schrijft de minister. Sinds 2009 zijn de richtlijnen aangescherpt en waar stukken vangrail ontbreken over een afstand van minder dan 200 meter, wordt deze voortaan wel doorgetrokken. Dit is niet vanwege het achterliggende water, maar om te voorkomen dat een auto achter de vangrail kan belanden en ergens op kan botsen.

Niet mogelijk

Volgens de minister is het niet mogelijk om bij elke aanscherping van de richtlijnen overal de wegen aan te passen. Dat gebeurt pas bij nieuwbouw of groot onderhoud. Knooppunt Empel heeft sinds 2009 nog geen groot onderhoud gehad.

Minister Harbers schrijft tot slot nog wel dat ‘mocht er uit het politie-onderzoek nieuwe informatie komen met betrekking tot de rol van de weginrichting, hier uiteraard iets mee wordt gedaan’.

