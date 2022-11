Marina's boodschappenkastje voor armen nu al vernield

Nog geen twee maanden geleden begon de Veldhovense Marina met het weggeven van boodschappen aan arme mensen, maar nu al is het kastje vernield waar de spullen in stonden. Toen ze dinsdagochtend buiten kwam, lag een van de deurtjes in stukken op de grond. Wie het gedaan heeft, weet ze niet maar Marina baalt ervan, want de spullen kunnen nu niet meer droog staan.

Eind augustus opende Marina het kastje als steuntje in de rug voor mensen die moeite hebben om financieel rond te komen. Ze krijgt veel donaties van mensen uit de stad, waarmee ze de kast vult. En dat blijkt hard nodig. "Ik moet het kastje nu bijna dagelijks aanvullen. Er komen steeds meer mensen op af", vertelt ze.

Maar sinds het deurtje eraf ligt, durft Marina de kast niet meer te vullen. "De spullen stonden er nog wel in toen ik het vanochtend ontdekte, maar als het regent worden ze nu nat."

Hoewel het deurtje flink beschadigd was, wil Marina niet van het negatieve uitgaan. "Ik durf niet te zeggen wat er gebeurd is, want ik heb geen camera. Maar misschien is het niet moedwillig gedaan en was het een ongelukje. Dat iemand z'n evenwicht is verloren, ofzo", zegt ze.

Daar is Annemarie de Jong niet zo zeker van. Zij heeft ook een boodschappenkastje in Bergen op Zoom en die van haar is 's nachts al twee keer opengebroken. "Je kunt de donder op zeggen dat die van haar vernield is, want zo'n deur valt er niet uit zichzelf uit. Dat is gewoon baldadigheid van jongelui."

Om een nieuw kastje te kunnen kopen, is Marina een crowdfunding gestart. Ze hoopt daarmee honderd euro op te halen. "Als ik daaroverheen ga verdeel ik dat over andere deelkasten hier in Veldhoven. Zodat zij nieuwe spullen kunnen kopen of hun kastje kunnen opknappen", aldus Marina.

