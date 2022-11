Dit staat er nog op het spel bij Bodø/Glimt - PSV

PSV reist woensdag zo’n 2000 kilometer naar het noorden van Noorwegen voor de uitwedstrijd tegen Bodø/Glimt. De Eindhovenaren zijn al verzekerd van overwintering in de Europa League, maar toch staat er nog wel wat op het spel. Een overzicht van de belangen van de wedstrijd in Bodø.

Er is nog altijd een theoretische kans dat PSV de koppositie pakt in de poule. Dan moet wel alles meezitten. Het moet zelf winnen bij Bodø/Glimt terwijl Arsenal in eigen huis punten moet verspelen tegen FC Zürich, de nummer laatst in de poule.

Dat PSV kan winnen van de Noren is niet zo’n gekke gedachte, al werden de punten in Eindhoven gedeeld. Maar Arsenal zal normaal gesproken geen punten lagen liggen tegen de Zwitserse club.

De Engelsen hebben een druk programma en hebben geen zin in een tussenronde. Deze tussenronde is wel verplicht voor de nummer twee van de poule. Die speelt na de winterstop een play-off tegen één van de nummers drie in de Champions League.

Financieel

Ongeacht of PSV de koppositie verovert, levert een overwinning donderdagavond in Noorwegen 630.000 euro op. Voor een club die afgelopen jaar ‘maar’ één miljoen euro winst maakte lijkt dit bedrag toch zeker welkom.

Wordt PSV zoals verwacht tweede in de poule dan krijgt het nog eens 550.000 euro. Bij een eerste plek mag de penningmeester 1,1 miljoen euro bijschrijven.

Het verschil in opbrengsten tussen de nummer één en twee in de poule wordt gecompenseerd met de vijf ton die een club krijgt als het de tussenronde speelt. Maar de nummer één van de poule is al verzekerd van nog eens 1,2 miljoen euro voor de achtste finale. Die krijgt de nummer twee pas als de tussenronde wordt gewonnen.

Na de achtste finale is er in totaal nog ruim dertien miljoen euro te verdienen, maar dan moet PSV wel het toernooi winnen.

