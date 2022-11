Witwasechtpaar kocht voor miljoenen euro's panden in centrum van Breda

Tegen een 43-jarige man en zijn 41-jarige echtgenote is dinsdag respectievelijk 6 en 2,5 jaar cel geëist voor internationaal witwassen. Het echtpaar kocht met misdaadgeld diverse huizen in het centrum van Breda ter waarde van 2,4 miljoen euro.

De witwasconstructie kwam in 2018 op de radar van politie en justitie. Uit het onderzoek bleek dat via buitenlandse bedrijven in onder meer Bosnië, Slovenië en Spanje geld naar Nederland was doorgesluisd. Hiervan kochten de getrouwde verdachten woonhuizen en andere panden op de Haagdijk, Slingerweg en Blauwtjes.

Daarnaast pinden de verdachten sinds 2010 voor meer dan een half miljoen euro aan contant geld en hielden ze er een luxueuze levensstijl op na. “Hun vaste verblijfadres is duur ingericht. Zo werden er onder meer veel dure kleding en sierraden aangetroffen en in beslag genomen. Ook bezit het echtpaar luxe voertuigen, waaronder meerdere Porsches, een Hummer, Mercedes en BMW", aldus het Openbaar Ministerie.

Op alle panden en woonhuizen is beslag gelegd, net als op diverse luxe voertuigen en bankrekeningen in binnen- en buitenland. De rechtbank doet op 12 december uitspraak.